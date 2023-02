Na czym polega praca stomatologa?

Czy dentysta to to samo, co stomatolog?

Zanim Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku lekarsko-dentystycznym otrzymywała tytuł lekarza stomatologa. Jednak od 2004 roku zaczęliśmy używać określenia lekarz dentysta. Naczelna Izba Lekarska uznała, że obu tych nazw można korzystać wymiennie.

Aby móc wykonywać zawód lekarza dentysty, potrzebny będzie nam dokument wystawiony przez Okręgową Izbę Lekarską. Ten otrzymamy w momencie, gdy uda nam się pozytywnie ukończyć egzamin końcowy. Dopiero wówczas otrzymamy pełne prawo do wykonywania zawodu. Dodatkowo, osoby, które ukończyły studia przed 1 października 2016 były zobligowane do odbycia rocznego stażu podyplomowego.

Nie tylko leczenie zębów

Nie każdy jest świadomy tego, jak rozległym obszarem jest stomatologia. W naszym kraju absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego wybierają jedną z pośród dziewięciu specjalizacji. Mogą zdecydować się na:

Chirurgię stomatologiczną;

Chirurgię szczękowo-twarzową;

Stomatologię zachowawczą z endodoncją;

Stomatologię dziecięcą;

Epidemiologię;

Zdrowie publiczne;

Ortodoncję;

Periodontologię;

Protetykę stomatologiczną.

Niektóre z tych nazw mogą nie mówić nam zbyt wiele, dlatego też każdej z nich przyjrzymy się nieco bliżej.

Chirurgia stomatologiczna

Zajmuje się leczeniem operacyjnym jamy ustnej oraz okolic przyległych. Specjalista wykonuje takie zabiegi jak ekstrakcje, resekcje wierzchołka korzenia, usuwanie zmian błony śluzowej, hemisekcje, usuwanie torbieli twarzoczaszki, odsłanianie zatrzymanych zębów.

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Jej zadaniem jest leczenie problemów w obrębie twarzy. Co istotne, nie każdy z nich będzie dotyczyć jedynie jamy ustnej oraz zębów. Mniejsze zabiegi mogą być przeprowadzane w warunkach ambulatoryjnych, jednak najczęściej konieczna będzie sala operacyjna.

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Ten dział medycyny skupia się na profilaktyce próchnicy zębów, a także leczeniu już powstałych ubytków próchnicznych. Z kolei endodoncja specjalizuje się w leczeniu kanałowym zębów.

Stomatologia dziecięca

Zwana jest również pedodoncją. Świadczona przez miejsca takie jak m.in. Villanova klinika dentystyczna Warszawa. Skupia się na profilaktyce oraz leczeniu chorób zębów u dzieci. Specjalizacja ta powstała, ponieważ jama ustna oraz uzębienie najmłodszych wyraźnie różni się od tego, jakie mają osoby dorosłe.

Epidemiologia i zdrowie publiczne

Dotyczą one nie tylko stomatologów, ale również lekarzy innych specjalności.

Ortodoncja

Zadaniem ortodonty jest leczenie wady zgryzu, wad szczękowo-twarzowych, a także korygowaniem wszelkich nieprawidłowości zębowych. Do leczenia może dojść zarówno z powodów profilaktycznych, jak i estetycznych.

Periodontologia

Ten specjalista zajmuje się wykonywaniem takich zabiegów jak piaskowanie zębów, skaling, kiretaż. Ich celem jest eliminowanie czynników chorobotwórczych.

Protetyka stomatologiczna

Protetyk stomatologiczny diagnozuje i leczy choroby narządu żucia, wady zgryzu, a także bezzębia. Uzupełnia brakujące zęby oraz odbudowuje utracone tkanki uzębienia.

Jak często chodzić do stomatologa?

W przypadku wizyt kontrolnych, powinny się one odbywać co trzy miesiące u dzieci, a także co pół roku u osób dorosłych. Specjalista oceni, czy potrzebne będą częstsze wizyty, czy też może wręcz przeciwnie, będą mogły się one odbywać rzadziej.

Z całą pewnością jednak warto stomatologa odwiedzać regularnie. Czasami wydaje się nam, że z naszymi zębami jest wszystko w porządku, jednak rzeczywistość może być zupełnie inna. Jeśli nie jesteśmy specjalistami, możemy nawet nie zauważyć, że nasze zęby zaczynają się psuć. Tymczasem im szybciej zareagujemy i rozpoczniemy lecenie, tym większe szanse na to, że cały proces leczenia będzie sprawnie przebiegał. W dodatku uchronimy się również od niepotrzebnego bólu zębów.

Warto również zastanowić się nad tym pod kątem finansowym. Owszem, kontrolna wizyta u dentysty kosztuje, jednak znacznie więcej wydamy, jeśli nagle okaże się, że nasze zęby są w opłakanym stanie i będziemy potrzebować kosztownym zabiegów, aby doprowadzić je do porządku.

Niektórzy boją się wizyt u stomatologa, ponieważ te kojarzą im się z dużym bólem. Faktycznie, strach przed dentystom jest dość powszechny, jednak przeważnie bierze się z doświadczeń sprzed wielu lat. W ostatnim czasie stomatologia zdecydowanie się rozwinęła, dzięki czemu zdecydowana większość zabiegów jest całkowicie bezbolesna. Znieczulenie oraz profesjonalny sprzęt dentystyczny to gwarancja udanej wizyty.

Dbanie o zęby we własnym zakresie

Choć pomoc dentysty pewnie niejednokrotnie będzie nam w życiu potrzebna, to wiele zależy także od nas samych. Codzienne dbanie o nasze zęby może sprawić, że unikniemy wielu nieprzyjemności związanych z naszą jamą ustną.

Naturalnie ważne jest codzienne szczotkowanie. Przy czym koniecznie powinniśmy pamiętać o wieczornym myciu zębów. Nocą nasz organizm wydziela mniej śliny, która stanowi naturalną ochronę dla naszego szkliwa. Dlatego warto przed położeniem się spać pozbyć się z ust wszelkich niepożądanych rzeczy. Samo szczotkowanie powinno trwać około dwóch minut, jeśli używamy szczoteczki elektrycznej i trzech, jeżeli mamy tradycyjny egzemplarz.

Nie każdy jest również świadomy tego, że zębów nie powinno się myć od razu po zjedzeniu lub wypiciu czegoś kwaśnego. Powinniśmy odczekać przynajmniej pół godziny, ponieważ nasze szkliwo jest osłabione i możemy je uszkodzić podczas szczotkowania.

Podczas wizyty u dentysty warto skonsultować także dobranie odpowiedniej pasty. Na rynku znajdziemy wiele różnych propozycji, dzięki czemu bez problemu powinniśmy znaleźć taką, która będzie cennym sojusznikiem dla naszych zębów.

Artykuł powstał we współpracy z Elektoralna Dental Clinic.