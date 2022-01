Nowe kwalifikacje w rok – jakich profesji można się nauczyć?

Czym jest kształcenie jednoroczne?

Kształcenie jednoroczne to forma nauczania, dająca najbardziej aktualną i wyjątkowo potrzebną wiedzę w danej tematyce. Zajęcia prowadzą praktycy w swoim fachu. Zjazdy odbywają się w weekendy, abyś mógł łączyć edukację z pracą. W którym czasie możesz zyskać nowe kwalifikacje. Co ważne, wybór kierunków kształcenia jest naprawdę duży. Zajrzyj na stronę internetową https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/ksztalcenie-jednoroczne, aby się o tym przekonać.

Agent celny – stabilne zatrudnienie

Jednoroczne kształcenie w zawodzie agenta celnego otwiera przed Tobą szerokie perspektywy zatrudnienia. Jednym z bardziej oczywistych miejsc jest przejście graniczne, ale też urząd celno-skarbowy. Jako wykwalifikowany pracownik będziesz też mógł sprawdzać zawartość przesyłek pocztowych, przychodzących spoza terenu Unii Europejskiej. Będziesz też miał uprawnienia do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców, prowadzących zatrudnienie obcokrajowców. Na pracy agenta celnego Twoje perspektywy zawodowe się jednak nie kończą. Zdobytą podczas jednorocznego kształcenia wiedzę możesz zawsze wykorzystać jako bazę do podjęcia pracy w charakterze handlowca, przewoźnika międzynarodowego czy spedytora. Możliwości masz wiele.

Dekorator wnętrz – zawód z pasją!

Osoby, które czują zapał i pasję do projektowania wnętrz mogą nauczyć się robić to zgodnie ze sztuką zawodową. Tajniki tego fachu przybliży im roczny kurs organizowany w szkole Żak. Warsztaty i wykłady przygotowują do samodzielnego wykonywania zawodu oraz współpracy z inwestorami indywidualnymi i komercyjnymi. W czasie zajęć nauczysz się mądrze dobierać meble, sprzęty i akcesoria, a także umiejętnie zestawiać ze sobą kolory. Poznasz też aktualne trendy wnętrzarskie i zaznajomisz się ze sztuką dekorowania przestrzeni mieszkalnych. Istotnym elementem kształcenia jest zdobywanie wiedzy z zakresu ergonomii, która przydaje się zwłaszcza przy projektowaniu kuchni i łazienek. Podczas nauki zaznajomisz się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w pracy przy nowych projektach. W czasach, gdy Polacy chcą ładnie mieszkać i są coraz bardziej otwarci na współpracę z profesjonalnym dekoratorem wnętrz, zawód ten zyskuje na znaczeniu i staje się mocno perspektywiczny.