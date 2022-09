Odkryj nowe oblicze budownictwa – przyjdź na Targi LUBDOM

Prezentacja aktualnych trendów nowoczesnej architektury i nieszablonowych rozwiązań technologicznych w duchu eco – friendly, spotkania z ekspertami z branży budownictwa i doradztwo w zakresie doboru i użytkowania wybranych źródeł ciepła – właśnie tak zapowiada się najważniejsze spotkanie branży budowlanej w Polsce Wschodniej.

Dlaczego warto?

Targi LUBDOM od lat gromadzą w jednym miejscu renomowanych producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, jedocześnie oferując zwiedzającym znane marki i dobrej jakości produkty. Ideą Targów budowlanych LUBDOM jest kompleksowość

i wysoka jakość ofert wystawców. W ciągu trzech dni trwania Targów można spotkać się z przedstawicielami różnych sektorów budownictwa i znaleźć ofertę dopasowaną do własnych potrzeb.

Jak tanio i skutecznie ogrzać dom?

Wraz z nadejściem okresu grzewczego to pytanie zadaje sobie wielu właścicieli i administratorów budynków mieszkalnych i usługowych. Jesienna aura za oknem spowodowała spadek temperatury wewnątrz domów i mieszkań. Dobra izolacja, minimalizująca straty ciepła, rekuperacja wraz z wymiennikiem ciepła, pompa ciepła, kominek, ogrzewanie podłogowe czy ekonomiczna praca kotła – te wszystkie elementy wpływają na optymalizację kosztów ogrzewania i oddziałują na komfort cieplny domowników. Specjaliści w zakresie metod grzewczych i doradcy do spraw nowoczesnych instalacji z chęcią udzielą odpowiedzi na to i inne pytania podczas Targów LUBDOM.

Budownictwo górą

Trzon zakresu tematycznego Targów LUBDOM to niezmiennie budownictwo. Będzie można znaleźć tu m.in. materiały i chemię budowlaną, stolarkę drzwiową i okienną, dachy, balustrady, panele fotowoltaiczne, systemy klimatyzacji czy wszelkie instalacje. Nie zabraknie też nowoczesnych rozwiązań związanych z budownictwem pasywnym i ekologicznym, odnawialnymi źródłami energii, domem inteligentnym, systemami bezpieczeństwa oraz innowacjami w budownictwie.

III Lubelski Kongres Designu i Architektury

Lubelski Kongres Designu i Architektury od trzech lat towarzyszy Targom LUBDOM organizowanym w Targach Lublin. Podczas trzydniowego wydarzenia nie zabraknie znamienitych gości, w tym wykładowców, architektów i projektantów, którzy poruszą wiele tematów dotyczących designu, architektury i wzornictwa. Uczestnicy Kongresu poznają trendy na najbliższy sezon oraz rozwiązania, które przyczynią się do świadomego planowania przestrzeni w zgodzie z trendami ekologicznymi.

Ekologia w otoczeniu człowieka i przemyśle

Tematem najbliższej edycji Lubelskiego Kongresu Designu i Architektury

jest Ekologia w otoczeniu człowieka i w przemyśle. Prelegenci poprowadzą szereg pasjonujących wykładów o szeroko rozumianym eco designie, czyli globalnym trendzie, obecnym w architekturze i designie, uwzględniającym wykorzystanie ekologicznych metod produkcji i surowców wtórnych – materiałów pochodzących z recyklingu i przyjaznych środowisku. Jednym z celów Kongresu jest przybliżenie uczestnikom idei świadomego projektowania, minimalizującego negatywny wpływ na środowisko naturalne i ukazanie wspólnego mianownika ekologii i designu.

Drzewko za makulaturę i elektrośmieci

Targi LUBDOM to nie tylko stoiska wystawców czy spotkania z ekspertami i praktykami z branży budowlanej. To także szereg wydarzeń towarzyszących skierowanych do zwiedzających, takich jak akcja ekologiczna, organizowana wspólnie z Patronami

i Partnerami Targów LUBDOM. 8 października dostarcz na Targi Lublin makulaturę i elektrośmieci i otrzymaj sadzonki drzewek leśnych. Wspólnie z Targami budowlanymi LUBDOM, jak co roku, odbędzie się także Wystawa Obróbki Drewna LUBDREW, skierowana do miłośników drewna i przedstawicieli branży obróbki drewna.

Więcej informacji na: www.lubdom.targi.lublin.pl

Targi Lublin S.A., hala C

Lublin, ul. Dworcowa 11

7 października 2022 godz. 12.00 – 17.00 WSTĘP WOLNY!

8 października 2022 godz. 10.00 – 17.00 WSTĘP WOLNY!

9 października 2022 godz. 10.00 – 17.00 WSTĘP WOLNY!