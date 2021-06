Pan Arek schudł 40 kg w Naturhouse w Lublinie!

Jest to niesamowite, ale pan Arek zredukował swoją masę ciała ze 147 kg na 107 kg i nadal walczy o upragnioną sylwetkę. Chociaż prawda jest taka, że to nie jest dla niego już walka pełna wyrzeczeń, tylko nowy styl życia, dzięki któremu odzyskał sprawność, kondycję i dobre zdrowie.

"Pan Arek podszedł do redukcji masy ciała bardzo zadaniowo, a także od samego początku przestrzegał wszystkich zaleceń, co skutkowało regularnymi spadkami wagi. W przyszłości życzyłabym sobie aby wszyscy moi podopieczni byli tak zdyscyplinowani!" - wspomina mgr Aleksandra Girek.

To co zaskoczyło pana Arka to całkowity brak uczucia głodu. Przez wszystkie miesiące kuracji nie był głodny, co jeszcze bardziej zachęcało go do odchudzania. Bardzo szybko weszły mu w krew nowe nawyki, polegające m.in. na regularnym jedzeniu, piciu odpowiedniej ilości wody oraz wybieraniu z półek sklepowych, produktów niskokalorycznych.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy za pana Arka mocno kciuki, aby już niedługo zobaczył na swojej wadze dwucyfrową liczbę.

5 powodów, które sprawią, że odchudzanie z Naturhouse będzie przyjemne i skuteczne

Niestety często podejmowane na własną rękę próby zrzucenia zbędnych kilogramów kończą się fiaskiem. Powody bywają różne – od niesmacznych i skomplikowanych posiłków, przez niewłaściwie dopasowany jadłospis, na braku oczekiwanych efektów kończąc. Skutkuje to tym, że odchudzanie jest postrzegane przez nas jako uciążliwy proces, a wcale nie musi tak być. Pytamy więc dietetyka Urszulę Moskal z Centrum Dietetycznego Naturhouse w Lublinie o 5 powodów, dzięki którym dieta będzie przyjemnością.

Połącz dietę z suplementacją

Połączenie odpowiednio zbilansowanej diety oraz suplementacji pomagającej łatwiej osiągać pożądane rezultaty to klucz do sukcesu! - Kompleksowa kuracja dobrana na podstawie wywiadu dietetycznego i zdrowotnego, dopasowana do trybu życia, rodzaju pracy i upodobań smakowych nie tylko nie jest uciążliwa, ale jest wręcz przyjemnością – przekonuje dietetyk Urszula Moskal- A co najważniejsze – jest smaczna, pełnowartościowa i zdrowa!

Zadbaj o silną motywację

Opieka dietetyka na cotygodniowych spotkaniach kontrolnych jest gwarancją skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonej kuracji. – Na wizytach monitoruję przebieg odchudzania, sprawdzam efekty oraz w razie potrzeby wprowadzam odpowiednie modyfikacje w jadłospisie z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta – mówi dietetyk - Zauważam, że widoczne z tygodnia na tydzień efekty motywują do kontynuowania walki o szczupłą sylwetkę.

Naucz się zdrowych nawyków żywieniowych

Najbardziej powszechną przyczyną efektu jo-jo po odchudzaniu jest powrót do dawnych nawyków żywieniowych.- Jako dietetyk Naturhouse podczas całego okresu trwania kuracji przekazuję cenną wiedzę na temat właściwego sposobu odżywiania, aby po zakończonym procesie pacjent nie powrócił do wagi sprzed diety. Edukacyjny aspekt kuracji Naturhouse umożliwia utrzymanie osiągniętych efektów – mówi Urszula Moskal z Naturhouse Zana.

Daj sobie możliwość wyboru

Kuracje Naturhouse są odpowiednio zbilansowane i pełnowartościowe. – Dieta Naturhouse daje dużą swobodę wyboru spośród zdrowych posiłków. Dzięki temu jemy to na co mamy ochotę, stosując się do ogólnych zaleceń dietetyka. Takie wdrożenie zdrowych zasad żywienia procentuje w przyszłości i nie kojarzy nam się z dietą pełną wyrzeczeń – przekonuje dietetyk. Chudniesz jedząc zdrowe i smaczne posiłki.

Pomyśl co zyskasz, a nie ile Cię to będzie kosztowało

Redukcja wagi wpływa pozytywnie zarówno na Twoje zdrowie, jak i samopoczucie. Każdy utracony kilogram to kolejny powód do uśmiechu. - Nic nie cieszy tak, jak ubrania, które stają się luźniejsze i sylwetka, która nabiera odpowiednich kształtów. Utrata kilogramów to wzrost energii i znaczna poprawa samopoczucia – zauważa dietetyk Urszula Moskal.

Próbowałaś już wszystkiego i nie wierzysz, że kolejna próba odchudzania zakończy się sukcesem? Przyjdź do Naturhouse i przekonaj się, że odchudzanie może być trwałe i przyjemne! Zaufało nam już miliony osób na całym świecie. Oni spełnili swoje marzenie o szczupłej sylwetce – odważ się i Ty! Umów się na wizytę do dietetyka i dowiedz się jak zdrowo i skutecznie pożegnać nadwagę.

Umów się na darmową konsultację z dietetykiem!

Centrum Dietetyczne Naturhouse Zana

Zygmunta Krasińskiego 3

tel. 533 665 665

Rezerwacje Naturhouse Zana

Centrum Dietetyczne Naturhouse Świętoduska

Świętoduska 4F (wejście od ul. Zielonej)

tel. 793 745 500

Restauracje Naturhouse Świętoduska

Centrum Dietetyczne Naturhouse Kraśnik

Krakowska 11

tel. 787 244 577

Rezerwacje Naturhouse Kraśnik