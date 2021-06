Pewna praca w Niemczech czeka

Trzeba więcej, by zastanowić się, czy to nie ta praca za granicą, na którą się czekało? Senior Partner 24 Sp. z o.o. z ul. Staszica 12 w Kłobucku proponuje wyjazdy do opieki nad osobami starszymi w Niemczech.

Przede wszystkim jest to praca pewna, sprawdzona, bezpieczna. To podstawa. Tu firma Senior Partner 24 Sp. z o.o. z Kłobucka stawia na solidność i pełną wiedzę pracownika jeszcze przed wyjazdem. Można bez obaw jechać i zarabiać za granicą kwoty, które w kraju były nieosiągalne.

– Jako firma gwarantujemy, że pracownicy delegowani są do sprawdzonych rodzin. Każde takie zlecenie weryfikuje nasz koordynator, który jedzie na miejsce, przebywa kilka godzin w domu, do którego ma pojechać do pracy delegowana przez nas osoba i dokładnie poznaje szczegóły. Zapoznaje się wtedy z przyszłym podopiecznym oraz sprawdza warunki mieszkaniowe. Przed decyzją o wyjeździe i my, i osoba, która pojedzie do pracy, dokładnie wie, jak to wszystko wygląda – mówi Iwona Jackiewicz, rekruterka Senior Partner 24 Sp. z o.o.

To bardzo ważne, bo pozwala uniknąć nieprzyjemnych zaskoczeń po dotarciu na miejsce pracy. Przed wyjazdem zna się warunki, oczekiwania i stawkę. Zna się nawet wzrost czy wagę osoby, którą będzie się miało pod opieką, i choroby, na które cierpi z racji podeszłego wieku. Także podopieczny wie wcześniej, kto do niego przyjedzie z Polski. W praktyce pracę tę podejmują głównie panie. Senior Partner 24 Sp. z o.o. kieruje do pracy w okolicach Norymbergi. Ma tam swoich koordynatorów, którzy odpowiednio przygotowują oferty pracy.

Firma pomaga usunąć czasem główną przeszkodę przed podjęciem intratnej pracy w Niemczech: nieznajomość języka.

– Zapewniamy pracę zarówno dla osób ze znajomością języka niemieckiego, jak i bez niej. Organizujemy kursy, na których można poznać ten język w stopniu potrzebnym do wyjazdu – mówi Katarzyna Jadczyk, również rekruterka kłobuckiej firmy. Nie trzeba wydawać grosza na taki kurs. Jest on bezpłatny dla każdego, kto potem podejmie pracę trwającą w sumie choć 4 miesiące. Sam kurs trwa około miesiąca. Można go odbyć stacjonarnie, ale też online.

– Osoba po kursie ma zapewniony wyjazd. To my staramy się, by dostała ofertę pracy.

Nie trzeba bać się także kosztów podróży. Ani formalności. Nie ma wydatków i opłat przed wyjazdem. Zorganizowanie i koszty podróży do Niemiec bierzemy na siebie. Nie muszą się o to martwić osoby jadące do pracy. Dla naszych opiekunek występuje my o kartę EKUZ i druk A1. Są to dokumenty potwierdzające legalność pracy w Niemczech i dające prawo podstawowej opieki medycznej – mówi Iwona Jackiewicz.

Zaletą pracy w polskiej firmie jest też to, że nie trzeba niczego załatwiać samemu z niemieckim pracodawcą. To Senior Partner 24 Sp. z o.o. płaci za pracę i zapewnia niezbędne wsparcie swoim pracownikom.

Jak wygląda ta praca? Najczęściej to wyjazdy na okresy trwające po 2 miesiące. Słyszymy, że mało kto szuka innej pracy, gdy w przerwach między wyjazdami jest w Polsce. Wiadomo – do Niemiec jedzie się po dobry zarobek, zależnie od warunków zarabia się nawet do 2 tysięcy euro. Co ważne, nie płaci się w Niemczech za zakwaterowanie i wyżywienie, które ma się zapewnione u podopiecznego.

