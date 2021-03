Praca to też nauka

Jak się nie denerwować

Wspomniany już stres to jeden z nieodzownych elementów życia, także tego zawodowego. Wcześniej czy później pojawi się w każdej pracy i u każdego pracownika, często utrudniając wykonywanie obowiązków. Dlatego też odpowiednie radzenie sobie z nim jest tak bardzo ważne. Dostrzegają to także pracodawcy, którzy kładą duży nacisk na wszelkie szkolenia, uczące pracowników, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych.

– Główny wniosek, który wyciągnąłem z jednego ze szkoleń jest taki, że człowiek myśli irracjonalnie – mówi Łukasz Kwiatkowski. - Przytoczę przykład: na początku pracy bardzo często się denerwowałem. Mój dział współpracuje ściśle ze sklepami. Wszelkie zwroty, które przyjeżdżają ze sklepów, trafiają do nas. I bardzo często się zdarzało, że sklep jakichś obowiązków nie dopełnił. A to brakowało jakiegoś wpisu w liście przewozowym, a to jakiejś koperty, itp. Często byłem zły: „czemu ci ludzie nie robią tego, jak należy?” – pytałem. Tymczasem po szkoleniu nasunął mi się taki wniosek: przecież w sklepach nie każdy może zostać wyszkolonym od początku do końca w kilka dni. Są nowi pracownicy, więc takie rzeczy się zdarzają. Teraz podchodzę do tego zupełnie inaczej, nie denerwuję się tak bardzo, biorę to po prostu bardziej na lekko. Szkolenie pozwoliło mi postawić się po drugiej stronie i zastanowić się mocniej nad tym, czym dany błąd został spowodowany, a nie zakładać z góry, że ktoś coś zrobił źle, bo mu się nie chciało –dodaje Łukasz, który tak samo jak Małgorzata zauważa, że to, czego nauczył się na szkoleniach w pracy, przydaje się także w życiu prywatnym.

„Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz” to stare powiedzenie, które kiedyś miało zastosowanie właściwie tylko w przypadku uczniów. Dziś coraz częściej sprawdza się także kiedy mowa o dorosłych ludziach – pracownikach, którzy właśnie w nauce dostrzegają szansę rozwoju i coraz lepszej przyszłości zawodowej, a co za tym idzie – także prywatnej. Co niezwykle pozytywne – wagę dalszej nauki zauważają także pracodawcy, którzy dają swoim pracownikom szansę na rozwój i stawanie się ekspertami w swoich dziedzinach.

W Netto pracujemy w zgodzie z systemem 70-20-10. Polega on na tym, że 70% rozwoju pracownika bazuje na zdobywaniu doświadczenia poprzez codzienną pracę, branie odpowiedzialności i podnoszenie swoich kompetencji. 20% to samodzielne poszukiwanie dodatkowych informacji i nauka nowych umiejętności. 10% to klasyczne szkolenia stacjonarne i e-learningowe. Taki system wpływa zwiększanie realnego wpływu pracownika na jego własny rozwój.

Sieć handlowa Netto oferuje swoim pracownikom szeroki wachlarz szkoleń z zakresu podwyższania kompetencji i umiejętności liderskich (m.in. rekrutacji, rozmów pracowniczych, konfliktu, itd.) oraz szkolenia operacyjne, ułatwiające i usprawniające codzienna pracę. Ponadto sieć organizuje także różnego rodzaju programy talentów, do których kwalifikowani są najlepsi z najlepszych.