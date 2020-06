Będzie bezpieczniej i nowocześnie

Rozwój naszego regionu wymaga zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej. Często zapominamy, że oznacza to nie tylko utrzymanie dotychczasowej infrastruktury, ale również rozbudowę istniejących stacji, montaż nowych transformatorów, budowę słupów i łączących je przewodów. To urządzenia i konstrukcje nie zawsze cieszące oczy, ale niezbędne, by do domów i firm zawsze, w każdych warunkach i bezpiecznie, płynęła energia elektryczna. Szkielet tego systemu tworzy infrastruktura przesyłowa, w tym linie najwyższych napięć (220 i 400 kV). Za ten element strategicznej infrastruktury elektroenergetycznej odpowiada państwowa spółka – Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), a jej głównym celem jest zapewnienie niezawodnych i stabilnych dostaw energii od źródeł ich wytwarzania (elektrowni) do podmiotów, które dostarczają prąd do naszych gniazdek (tzw. operatorzy sieci dystrybucyjnych).

Nowa linia na Lubelszczyźnie

By zrealizować to zadanie w południowo – wschodniej części Polski, PSE prowadzą kilka projektów inwestycyjnych, a jednym z nich jest budowa linii Chełm – Lublin Systemowa o napięciu 400 kV. Jej uruchomienie pozwoli na zbudowanie tras przesyłu energii elektrycznej alternatywnych do obecnie istniejących, tworząc dla Lublina i Chełma tzw. pierścień, czyli układ, w którym do stacji elektroenergetycznych prąd będzie docierał z różnych kierunków. Taki system zabezpieczy region przed skutkami uszkodzenia jednej z linii – energia elektryczna wciąż będzie płynąć z innego kierunku, utrzymując zasilanie stacji niezależnie od tego, czy na jakimś obszarze doszło do fizycznego uszkodzenia infrastruktury przesyłowej.

Bez porozumienia nie ma trasy

Linie elektroenergetyczne wpływają na swoje otoczenie. Jest to przede wszystkim wpływ wizualny - w przestrzeni, często dotychczas wypełnionej tylko naturalnymi elementami, pojawia się infrastruktura techniczna. Priorytetem dla projektantów jest zaplanowanie przebiegu z daleka od zabudowań mieszkalnych i zaproponowanie trasy, która w większości będzie przebiegała przez pola, sady, lasy czy łąki. W pojedynczych przypadkach nieuniknione jest jednak zbliżenie do budynków, przy zachowaniu surowych norm bezpieczeństwa. Dlatego konsultacje społeczne są jednym z głównych zadań w ramach każdego projektu tego typu. Zostały one przeprowadzone również w przypadku budowy linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa. Cały proces uzgodnieniowy wymagał blisko dwóch lat rozmów, setek spotkań i godzin ustaleń dotyczących przebiegu planowanej trasy we współpracy z samorządami oraz mieszkańcami dziewięciu gmin, przez które przechodzi inwestycja. Wyznaczenie docelowego przebiegu wiązało się też z uzgodnieniem szczegółów z właścicielami ponad dwóch tysięcy działek na długości 70 kilometrów. Choć konsultacje z mieszkańcami bywają trudne, rozumieją oni potrzebę budowy linii. Dlatego prace przy inwestycji przebiegają bez zakłóceń.

– Każda inwestycja wymaga od nas indywidualnego podejścia, nie tylko ze względu na specyfikę terenu czy zapotrzebowanie energetyczne, ale również na jej otoczenie społeczne, środowiskowe i krajobrazowe – podkreśla Daniel Gieruszka, Dyrektor Programu w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE. – Dlatego konieczne jest wsłuchanie się w głos lokalnych społeczności i ich samorządowych przedstawicieli oraz władz gmin. Nie inaczej było i tym razem. Dzięki otwartemu, szczeremu dialogowi i włączeniu samorządu oraz mieszkańców w proces projektowania trasy linii, mogliśmy wspólnie znaleźć rozwiązania akceptowane przez wszystkich. Lokalizowanie linii jak najdalej od zabudowań mieszkalnych jest dla nas kluczowe. Dlatego każda sytuacja, w której odległość linii od domów zmniejszała się poniżej granicy 100 metrów, była traktowana wyjątkowo. Wypracowane rozwiązania zostały zaakceptowane przez wszystkie strony, tak aby w maksymalny sposób oddalić linię od domów. Sukcesem jest fakt, że ta najmniejsza odległość wynosi 97 m, a przecież linia nie biegnie przez pustynię, ale momentami przez tereny, które są dość mocno zabudowane – dodaje.

Duża skala, spore wyzwanie i jeszcze koronawirus

Linia 400 kV relacji Chełm – Lublin Systemowa to duże przedsięwzięcie logistyczne i techniczne. Jest realizowana na terenie gmin Niemce, Wólka, Spiczyn, Łęczna, Puchaczów, Cyców, Siedliszcze, Wierzbica i Chełm. Powstanie tam 178 słupów, między którymi rozwieszonych zostanie blisko 400 km przewodów fazowych (służących do przesyłu prądu) i odgromowych (zabezpieczenie linii).

– Budowa linii elektroenergetycznej najwyższych napięć to ogromne przedsięwzięcie – mówi Marcin Białek, Dyrektor Projektu w firmie Sinohydro, która realizuje lubelski kontrakt jako główny wykonawca. – Na wszystkich etapach tego zadania korzystamy nie tylko z zasobów własnych, ale przede wszystkim z doświadczenia polskich firm, które doskonale znają uwarunkowania, w których działają. Dlatego zarówno na etapie przygotowań, planowania, projektowania, jak i teraz – na etapie prac budowlano-montażowych, jest utrzymywana stała współpraca z mieszkańcami i samorządem, co pozwala na bieżąco szukać rozwiązań w przypadku pojawiania się jakichkolwiek trudności – podkreśla.

Prace budowlano-montażowe przebiegają bez zakłóceń, pomimo pandemii koronawirusa. Wprowadzono dodatkowe procedury bezpieczeństwa, a działania operacyjne wykonują niewielkie ekipy pracowników. – Przestrzegamy podwyższonych rygorów sanitarnych i dbamy, by zespoły nie mieszały się ze sobą. Na szczęście linie budujemy na świeżym powietrzu, gdzie ograniczenia nie są tak dokuczliwe – podsumowuje Marcin Białek.

Jest współpraca, są korzyści

Powstanie linii elektroenergetycznej oznacza konkretne korzyści dla gmin, zaczynając od dodatkowych wpływów do budżetu czy nowych możliwości rozbudowy sieci dystrybucyjnych. Za tym idzie również polepszenie warunków rozwoju dla lokalnych przedsiębiorców oraz zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności zasilania, tak istotne dla nowych inwestorów. Natomiast dla mieszkańców wzrost przedsiębiorczości w regionie oznacza nowe miejsca pracy. Przedstawiciele PSE podkreślają, że operator sieci przesyłowej to firma odpowiedzialna nie tylko biznesowo, ale i społecznie:

– Realizując inwestycje na danym terenie, stajemy się częścią lokalnej społeczności. Tym bardziej, że nasza infrastruktura – linie i stacje – pozostaje z nimi na wiele dziesięcioleci. Dlatego staramy się angażować w rozwój gmin, w których jesteśmy obecni, poprzez wsparcie projektów społecznych mających służyć ich mieszkańcom – podkreśla Daniel Gieruszka.

W dziewięciu gminach na terenie województwa lubelskiego, w których PSE prowadzą działania inwestycyjne, w minionym roku zrealizowano 10 inicjatyw społecznych. Wyłoniono je w ramach I edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Do udziału w konkursie zaproszono wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe. W województwie lubelskim wsparcie o łącznej wartości 182 tys. złotych otrzymało 10 projektów z dziewięciu gmin. Dzięki temu udało się m.in. zmodernizować salę kinową w Centrum Kultury w Łęcznej, zbudować place zabaw w Baszkach, Lipówkach i Jawidzu oraz siłownię plenerową w Łagiewnikach.