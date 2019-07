Odszkodowanie za wypadek samochodowy za granicą. Jak uzyskać odszkodowanie?

Sprawca z Polski, który w momencie kolizji lub wypadku posiadał ubezpieczenie OC, powinien przekazać poszkodowanemu swoje dane osobowe, a także informacje o ubezpieczeniu (nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy). To ułatwi osobie poszkodowanej uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu czy zniszczone mienie. Ofiary wypadków spowodowanych przez kierowców kierujących nieubezpieczonymi pojazdami również mogą starać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. W Polsce działa wspomniane już Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komaunikacyjnych, które wypłaca świadczenie, a następnie dochodzi go od sprawcy zdarzenia.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny za granicą – na co można liczyć?

Jeżeli wypadek komunikacyjny ma miejsce na terenie Polski, poszkodowany może liczyć na odszkodowanie obejmujące m.in.: koszty leczenia, utraconych dochodów (gdy w związku z odniesionymi obrażeniami czasowo nie mógł pracować) i zniszczonych rzeczy. Przysługuje mu również zadośćuczynienie za ból, cierpienie i rozstrój zdrowia. Jeżeli następstwa wypadku doprowadziły do trwałej niezdolności do pracy, poszkodowany może też dochodzić renty. Na co można liczyć, jeżeli do wypadku doszło za granicą? – Kwestie ubiegania się o odszkodowanie czy zadośćuczynienie regulują przepisy obowiązujące w danym kraju. Nie we wszystkich państwach obowiązują rozwiązania podobne do obowiązujących w Polsce. Z tego względu najlepiej skontaktować się ze specjalistami znającymi miejscowe przepisy. Kancelaria Prawna Legatis podchodzi do każdej sprawy indywidualnie. Po przeanalizowaniu dokumentacji nasi specjaliści podejmują kroki, dzięki którym poszkodowany może otrzymać odszkodowanie za pobyt w szpitalu za granicą i poniesione straty materialne – tłumaczy Anna Nowak, prawnik z Kancelarii Prawnej Legatis. Kancelaria Prawna Legatis specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne, do których doszło zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. W przypadku zdarzeń zagranicznych poszkodowani mogą liczyć na pełne wsparcie. Eksperci z kancelarii pomagają w załatwieniu wszelkich formalności, w tym przetłumaczeniu dokumentacji. Reprezentują też poszkodowanego podczas dochodzenia odszkodowania zarówno w drodze likwidacji szkody, jak i na drodze sądowej.

Brak polisy OC – konsekwencje

Polisa OC chroni sprawcę wypadku przed odpowiedzialnością finansową i jednocześnie zapewnia świadczenie pieniężne (odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym) poszkodowanemu. – Posiadanie ubezpieczenia OC w momencie wypadku oznacza, że poszkodowany otrzyma rekompensatę szkód bezpośrednio od ubezpieczyciela, z którym sprawca wypadku zawarł umowę. Jeżeli sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia OC, a do wypadku doszło za granicą, to świadczenie przysługujące poszkodowanemu wypłaci Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które następnie będzie dochodziło zwrotu środków od sprawcy wypadku (tzw. regres) – wyjaśnia Anna Nowak, prawnik z Kancelarii Prawnej Legatis. W Polsce działa również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nakłada on kary na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązku i nie zakupili ubezpieczenia OC. Opłaty karne są bardzo wysokie. Ich wysokość zależy od dwóch czynników: czasu, jaki pojazd pozostawał bez ochrony i rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy). Na poniższej grafice zaprezentowano aktualne opłaty karne nakładane na właścicieli pojazdów osobowych.