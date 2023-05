Cera mieszana – jak ją rozpoznać? Pielęgnacja

Cera mieszana – jak ją rozpoznać?

Wiemy już, że cera mieszana wykazuje różne cechy, z czego część można przypisać cerze suchej, a pozostałe tłustej. Cera mieszana – jaka to dokładnie skóra i jakie oznaki na nią wskazują?

Aby rozpoznać cerę mieszaną, trzeba przyjrzeć się dwóm strefom twarzy. Pierwsza to tzw. strefa T – czoło, nos i broda. Jeśli w tym obszarze pojawiają się wypryski i zauważalny jest nadmiar sebum, to świadczy to o nadaktywności gruczołów łojowych i pozwala rozpoznać skórę tłustą. Druga strefa to pozostałe partie twarzy, czyli policzki i skronie. Gdy te partie są suche, ściągnięte, poszarzałe, matowe i szorstkie w dotyku, to mamy do czynienia ze skórą suchą.

Jednoczesne występowanie obu tych rodzajów skóry daje w rezultacie cerę mieszaną.

Pielęgnacja cery mieszanej

Złożona natura cery mieszanej sprawia, że wymaga ona specjalnej pielęgnacji. W przeciwnym razie w określonych partiach będzie wyglądać odpowiednio na przetłuszczoną i przesuszoną. Kluczem do sukcesu jest zaspokajanie potrzeb zarówno skóry tłustej, jak i suchej.

Oczyszczanie

Cera mieszana w strefie T wykazuje tendencję do zanieczyszczania i powstawania wyprysków, dlatego powinno się ją regularnie oczyszczać. Trzeba jednak sięgać po takie produkty do oczyszczania skóry twarzy, które nie podrażnią jej suchych partii.

Twarz najlepiej oczyszczać dwuetapowo: najpierw płynem micelarnym lub olejkiem do demakijażu, następnie żelem lub pianką do mycia. Nie wolno dopuszczać do pozostawiania pozostałości kosmetyków na skórze.

Tonizacja

Kolejny krok pielęgnacji cery mieszanej to użycie toniku. Produkt ten przywraca skórze właściwe pH, zamyka pory i dodatkowo nawilża. Unikajmy toników z alkoholem etylowym w składzie, zamiast tego postawmy na takie zawierające substancje nawilżające jak np. kwas hialuronowy lub ekstrakt z aloesu. Dobrym wyborem, zamiast toniku, może okazać się też hydrolat.

Serum

Zanim przejdziemy do nasmarowania skóry kremem, warto nałożyć na nią wcześniej serum. Na tłuste partie cery mieszanej dobrze sprawdzi się serum o ściągającym działaniu, np. z kwasem salicylowym, cynkiem lub tymiankiem. Polecane są też sera z naturalnych składników, które wspierają funkcjonowanie bariery hydrolipidowej i koją suche miejsca oraz zmiany trądzikowe.

Krem

Zwieńczeniem pielęgnacji powinno być nałożenie kremu – rano np. kremu pod makijaż do cery mieszanej, z kolei wieczorem kremu na noc. Warto w tym miejscu dodać, że w naszej kosmetyczce powinny znaleźć się dwa rodzaje kremów: do cery mieszanej do strefy T oraz do suchych partii.

Cera mieszana – błędy w pielęgnacji

Osoby z cerą mieszaną często popełniają błędy w jej pielęgnacji, co tylko prowadzi do nasilenia problemów z nią związanych. Do najczęstszych należą:

skupianie się wyłącznie na potrzebach skóry tłustej/suchej i pomijanie potrzeb tej drugiej,

używanie kremów o matującym (a nie nawilżającym) działaniu na całą twarz,

stosowanie produktów z alkoholem etylowym w składzie (silnie podrażnia miejsca suche, z czasem nasila wydzielanie sebum),

zaniedbywanie poszczególnych kroków pielęgnacji lub całkowita rezygnacja z pielęgnacji rano i/lub wieczorem.

