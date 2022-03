Rajstopy we wzory – jak stworzyć modny outfit z ich udziałem?

O czym należy pamiętać, wybierając rajstopy we wzory?

Kiedy kupujesz wzorzyste rajstopy, miej na uwadze kilka istotnych rzeczy:

Wzorzyste rajstopy – stonowana reszta stylizacji. Zbyt bogate nagromadzenie zdobień może przynieść odwrotny efekt do oczekiwanego. Cała stylizacja będzie wyglądała kiczowato i tanio. Pionowe wzory wydłużają – poziome poszerzają. Wybieraj wzory, które optycznie wydłużą Twoje nogi i wyszczuplą sylwetkę. Łącz rajstopy z zakrytymi butami. Odkryte palce w połączeniu z rajstopami wyglądają bardzo nieestetycznie i nieprofesjonalnie.

Przygotowaliśmy stylizacje, w których to wzorzyste rajstopy odgrywają pierwsze skrzypce. Zobacz która z nich skradnie Twoje serce i zainspiruj się na wiosnę!

Modna studentka

Modna lata temu pepitka kolejny raz pojawia się wśród wiodących trendów. Jednak tym razem to nie damskie garnitury w pepitkę zdobędą serca wielbicielek tego wzoru, a właśnie rajstopy! Stwórz z nimi stylizację, którą z powodzeniem będziesz mogła włożyć na uczelnię. Wystarczy, że założysz do nich oversizową białą sukienkę w stylu koszulowym. Zbierz ją w talii paskiem. Idealnym okryciem wierzchnim do tego zestawu będzie czarna futerkowa kamizelka, także oversize. Do tego możesz założyć loafersy lub oxfordy.

Zmysłowa elegancja

Przygotowujesz się na romantyczną kolację we dwoje? Doskonale! W tej sytuacji świetnie sprawdzi się połączenie czarnych koronkowych rajstop z czerwoną, podkreślającą kształty sukienką. Do tego zestawu będą pasowały czarne wysokie szpilki i elegancka kopertówka.

Czerwona sukienka sama w sobie może być ozdobą wieczoru, a koronkowe rajstopy nie w każdej sytuacji będą dobrym pomysłem. Aby stworzyć bardziej minimalistyczny zestaw, zastąp je beżowymi rajstopami z minimalistycznymi pionowymi liniami w czarnym lub złotym kolorze, umieszczonymi na tylnej stronie rajstop. Dzięki takiemu detalowi Twoja stylizacja będzie wyglądać niezwykle estetycznie.

Wiosenne kropki

Rozkwitające na drzewach pączki, słoneczne dni i powiewy ciepłego wiatru skłaniają do zakładania jaśniejszych ubrań, dlatego też połącz cienkie rajstopy w kolorowe kropki z pastelową fioletową lub różową sukienką. Do tego możesz założyć ulubione trampki lub sneakersy. Na wszelki wypadek (wiosenne wieczory wciąż są chłodne), miej przy sobie oversizowy kardigan lub ramoneskę.

Zwierzęce wzory

Motywy zwierzęce ponownie zdobyły uwagę projektantów z największych domów mody. Jeśli sukienka w panterkę Cię nie przekonuje, z powodzeniem możesz wybrać tę w jednolitym kolorze nude. Odwróć proporcje i zwierzęcy wzór przenieś na rajstopy. Do takiego zestawu dobierz czarne szpilki lub loefersy oraz ulubioną kopertówkę.

Rajstopy w zwierzęce wzory mogą być także elementem codziennej stylizacji. Wystarczy, że do cętkowanych rajstop założysz jasny oversizowy sweter. W takim zestawie praca z domu będzie czystą przyjemnością!

Wzorzyste rajstopy w roli głównej

Rajstopy we wzory może nosić każdy. Jeśli nauczysz się je odpowiednio stylizować, mogą okazać się wyróżnikiem Twojego stylu. Jeśli wciąż brakuje ci ich w szafie, sięgnij po wzorzyste rajstopy na JestesModna.pl i odśwież swoją garderobę na wiosnę!