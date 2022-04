Dlaczego warto korzystać z lokalizacji?

Kto korzysta z lokalizacji?

Panuje jakieś bardzo dziwne przekonanie, że z lokalizacji to korzystają tylko zazdrosne żony i przewrażliwione mamy. Prawda jest jednak zupełnie inna. Bo możliwości lokalizacji są absolutnie nieskończone. Możemy lokalizować swój własny telefon, jeśli boimy się, że moglibyśmy go zgubić. Możemy faktycznie lokalizować swojego męża czy dzieci, ale również innych bliskich, którym ta lokalizacja mogłaby uratować życie. Nawet pracodawca może skorzystać z takiej możliwości na telefonach służbowych, aby mieć pewność, że pracownicy są dokładnie tam, gdzie być powinni. Namierzanie telefonu to rozwiązanie, z którego może skorzystać dosłownie każdy, jeśli tylko tego potrzebuje.

Co z namierzaniem po numerze telefonu?

Namierzanie po numerze telefonu to coś, co praktycznie NIE ISTNIEJE, jeśli chodzi o "przeciętnego Kowalskiego". To nie jest rozwiązanie, które można zastosować u siebie w kilku krokach. Namierzanie telefonu po numerze telefonu zarezerwowane jest dla służb specjalnych, policji i innych organizacji, które mają do tego odpowiednie narzędzia. Niestety, wiele firm nadal wciska ludziom, że to jak najbardziej możliwe i że tylko u nich, i że zaledwie za kilka złotych (potem się okazuje, że za kilkaset i to co miesiąc!). Żadna osoba nie jest w stanie postawić takiego systemu, aby można było to zrobić przez Internet, w kilku kliknięciach. Warto mieć tego świadomość.

Jeśli nie po numerze telefonu... To jak?

Skoro nie po numerze telefonu to jak zabrać się za lokalizowanie telefonu? Bardzo prosto. Wystarczy zainstalować specjalną aplikację, która działać będzie w tle i zbierać lokalizację osoby, do której telefon należy. Niektóre strony internetowe z takimi rozwiązaniami proponują nawet dodatkowe funkcje. Np. https://lokalizo.pl proponuje, że oprócz lokalizacji zajmie się także ściągnięciem spisu rozmów telefonicznych, a także SMS-ów z telefonu, na którym zainstalowana zostanie rzeczona aplikacja. Jeśli więc ktoś chce mieć kontrolę absolutną - na pewno to rozwiązanie mu się spodoba.

Samo instalowanie aplikacji jest bardzo proste i intuicyjne, i doskonale działa na każdym telefonie z Androidem. Za zaledwie kilkanaście złotych miesięcznie możecie tę opcję przetestować. Sytuacja win-win.