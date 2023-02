Blog - dobry pomysł na pozycjonowanie strony firmowej?

Czy blog może pomóc w pozycjonowaniu strony firmowej?

Blogi firmowe są ważnym narzędziem wykorzystywanym przez firmy między innymi do pozycjonowania w wyszukiwarkach i zwiększania ruchu na stronie internetowej. Poprzez publikowanie regularnych i wartościowych treści, firmy mogą zwiększać swoją widoczność w wynikach wyszukiwania i uzyskiwać naturalne linki do swojej strony, ale to nie jedyne ich zastosowanie, jeśli chodzi o pozycjonowanie strony firmowej.

Doskonałym zastosowaniem blogów firmowych, jeśli chodzi o pozycjonowanie jest wykorzystanie ich do pozycjonowania long tail (długi ogon) strony firmowej, czyli strategii pozycjonowania, która polega na koncentrowaniu się na mniej popularnych i bardziej precyzyjnych słowach kluczowych (najczęściej 3-4 i więcej wyrazowych). Słowa te są mniej konkurencyjne i łatwiejsze do pozycjonowania niż popularne, ogólne słowa kluczowe.

Pozycjonowanie strony firmowej za pomocą bloga - jak to zrobić?

Pozycjonowanie Warszawa strony firmowej za pomocą bloga to tak naprawdę pozycjonowanie treści na blogu i przekierowywanie ruchu lub "mocy" na stronę firmową. Najważniejsze jest jednak znalezienie ciekawych fraz, z których ruch będzie wartościowy dla naszej strony firmowej i tworzenie ciekawych treści z wykorzystaniem tych fraz. Co jeszcze warto zrobić?

Pisz dużo i regularnie: Publikowanie dużej ilości treści, to tworzenie miejsca pod kolejne frazy i zwiększanie widoczności bloga. Regularne publikacje, to regularne aktualizacje, a to lubi Google, bo uznaje stronę za "żywą" i wartościową.

Szukaj dobrych tematów: Wybór tematów wpisów powinien być oczywiście ściśle związany z przygotowanymi frazami, jednakże nie traktuj bloga firmowego jak zbioru tekstów stworzonych tylko pod pozycjonowanie. Staraj się, aby wpisy publikowane na blogu firmowym, były odpowiedzią na poszukiwania użytkowników, rozwiązywały ich problemy.

Optymalizacja treści to podstawa: Dobre treści, poruszające ważne dla Twojej strony firmowej tematy i niosące za sobą ruch z określonych fraz, to nie wszystko. Aby przyniosły one zamierzone korzyści, dla których są tworzone, musisz je odpowiednio optymalizować pod SEO. Chodzi tutaj o strukturę treści, nagłówki, odpowiednie nasycenie słowami kluczowymi (frazami) itd. To bardzo ważne dla Googla i ma wpływ na pozycjonowanie artykułów.

Blog jako część strony, a nie subdomena: Nie umieszczaj bloga firmowego w subdomenie, gdyż ta, będzie traktowana przez Google jako nowa, osobna domena. Takie rozwiązanie będzie znacznie efektywniejsze, jeśli chodzi o wykorzystanie tworzonych przez Ciebie treści i pozycjonowanie strony firmowej.

Czy pozycjonowanie strony za pomocą bloga jest drogie?

To zależy. Jeśli masz czas, aby robić wszystko samemu, czyli szukać fraz, tematów i tworzyć pod nie wartościowe i dobrze zoptymalizowane treści, to jedynym kosztem będzie oczywiście Twój czas.

Jeśli natomiast zaczniesz zlecać jakieś czynności z tym związane, jak chociażby pisanie artykułów, to zaczną się również pojawiać koszty. Jakie to będą koszty, zależy oczywiście od tego, jakie prace zlecisz i jak drogich wykonawców znajdziesz.

Trzeba również pamiętać, że same artykuły, choćby nie wiem jak dobre, same się nie wypozycjonują, chociaż wynikowo zależy to oczywiście od tematyki i fraz w nich użytych. To, co musisz jeszcze zrobić po ich publikacji, to zadbanie o to, aby zostały zaindeksowane przez wyszukiwarkę i zadbanie o to, aby prowadziły do nich jakieś linki. Oczywiście ten temat, jeśli chodzi o pozycjonowanie, jest dużo szerszy i nigdy nie jest tak prosty, by opisać go 2-3 zdaniami. Jest wiele zmiennych, na które musimy zwrócić uwagę, aby dobrać odpowiednią strategię dla bloga.