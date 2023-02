Jakie jeansy będą w modzie na wiosnę?

Najmodniejsze modele jeansów męskich Wiosna 2023

Jeans pojawił się w modzie męskiej ponad 100 lat temu i od tamtej pory stanowi podstawę garderoby wielu mężczyzn na całym świecie. Ta uniwersalna i bardzo trwała tkanina zmieniła się w tym czasie znacząco, jednak nieustannie jest jedną z najchętniej wybieranych do tworzenia męskich ubrań. Nic więc dziwnego, że również wiosną 2023 jeansy po prostu muszą znaleźć się w szafie każdego dobrze ubranego mężczyzny.

Największe światowe marki, jak co roku wprowadzają wiele nowości. Na bardziej odważnych panów czekają jeansy Wrangler z przetarciami i cieniowaniami. Ciekawą opcją mogą okazać się również jeansy męskie w mniej standardowych kolorach. Wiosną oprócz, jak zawsze popularnych, granatowych i czarnych jeansów męskich warto zwrócić uwagę na zielone, niebieskie czy czerwone jeansy. Budząca się do życia natura sprawia, że wszyscy szukamy kolorów. Chcąc wpisać się w panujące trendy i jednocześnie wyróżnić się z tłumu warto wybrać jeansy męskie w intensywnych, żywych kolorach.

Wśród męskich jeansów wiosną 2023 nieprzerwanie królować będą spodnie z prostymi lub lekko zwężanymi nogawkami. Jeansy męskie Wrangler, Lee czy Mustang o regularnym kroju można z łatwością dobrać do niemal każdej męskiej sylwetki, a co za tym idzie będzie w nich dobrze wyglądać niemal każdy facet. Ta uniwersalność kroju w połączeniu z oryginalnymi przetarciami lub cieniowaniami sprawiają, że tak ubrany mężczyzna jednocześnie dobrze wygląda i bardzo dobrze się czuje.

Czym kierować się podczas zakupu męskich spodni jeansowych?

Chyba żadnego faceta nie trzeba namawiać do zakupu jeansów. Co więcej trudno znaleźć mężczyznę, który nie miałby w szafie choć jednej pary jeansów. Jeśli jednak planujesz zakup nowej pary spodni jeansowych męskich zwróć uwagę na kilka podstawowych kwestii:

Wybierz spodnie w dobrze dobranym rozmiarze. To absolutna podstawa. Spodnie nie mogą być za duże, za małe, zbyt krótkie, ani zbyt długie. Każda z tych sytuacji powoduje, że będziesz się w nich źle czuć i źle wyglądać. Nie pomoże nawet najmodniejszy model.

Zastanów się jaki efekt chcesz osiągnąć? Jeśli zależy Ci na wyraźnej odmianie wybierz spodnie w ciekawym kolorze bądź z cieniowaniami czy przetarciami. Jeśli jednak chciałbyś by wybrany model pasował do wielu stylizacji i stanowił jedynie ich tło, wybierz proste spodnie jeansowe męskie znanej marki np, Wrangler lub Lee. W ten sposób zyskasz pewność, że zakupiony model odpowiada najnowszym trendom, jest wykonany w wysokiej jakości denimu i trwały a równocześnie pasuje do wielu outfitów.

Wysoka jakość. Jeśli nie masz pewności, które spodnie odpowiadają Twoim potrzebom i najnowszym trendom, zaufaj największym światowym markom. Jeansy Lee, Wrangler i Mustang to nie tylko najmodniejsze modele i kolory spodni jeansowych męskich, ale również gwarancja wysokiej jakości kupowanych spodni. Wszystkie te marki specjalizują się w ubraniach wykonanych z denimu. Tworzą je od ponad 100 lat i tylko dzięki dopasowaniu do potrzeb Klientów oraz wysokiej jakości wykorzystanych tkanin, nieprzerwanie są wiodącymi producentami odzieży jeansowej.

Sprawdź ofertę spodni Wrangler Greensboro oraz Wrangler Larston w sklepie internetowym youneedit.pl

Jeansy damskie - które fasony na wiosnę 2023?

Moda damska, również ta dotycząca spodni jeansowych, jest dużo bardziej zmienna od mody męskiej. Co sezon wszystkie duże światowe marki odzieżowe przygotowują mnóstwo nowości. Tak będzie również w tym roku. Wiosną 2023 na wybiegach i ulicach największych światowych miast, królować będzie różnorodność. Z jednej strony pojawią się bardzo modne, obcisłe spodnie, idealnie podkreślające kształt nóg i optycznie je wydłużają. Z drugiej strony modne będą spodnie z luźnymi nogawkami np. mom jeans.

Ten ostatni model swą popularność zyskał w latach 90. XX wieku i w ostatnim czasie wrócił z ogromną siła w nieco odzmienionej formie. Te jeansy damskie z wysokim stanem doskonale maskują wszelkie mankamenty figury. Nie oznacza to jednak, że tylko panie z nie do końca idealną figurą powinny się w nie zaopatrzyć. Jest to świetna opcja również dla bardzo zgrabnych i wysokich dziewczyn. Mom jeans z łatwością można dopasować do niemal każdej damskiej sylwetki i wykorzystać w wielu stylizacjach. A uniwersalność może okazać się słowem kreującym trendy wiosną 2023.

Wiosna 2023 - co założyć do damskich jeansów?

Stylizacje z damskimi spodniami jeansowymi to niekończące się pole możliwości. Do spodni jeansowych damskich typu skinny można dobrać oversizową bluzę z kapturem lub obszerny sweter. Pasować do nich będzie również ulubiony cardigan i prosty t-shirt damski. To wszystko stylizacje idealne na co dzień. Do skinny jeans pasują również szpilki i koszula. Jeśli wybierzesz obcisłe spodnie damskie w neutralnym kolorze, stworzysz w ten sposób stylizację idealną na biznesowe spotkanie lub randkę.

Również luźne spodnie jeansowe takie jak mom jeans dają duże możliwości. Załóż do nich trampki i ulubioną bluzę, a uzyskasz sportowy look idealny na spotkanie ze znajomymi. Możesz również włożyć krótki top i rozpinany sweter. Takie połączenie sprawdzi się do szkoły lub na randkę.