Kiedy warto mieć odkurzacz bezworkowy?

Proste i szybkie sprzątanie podłóg

Oczyszczanie domowego podłoża to bardzo ważny aspekt praktycznie dla każdego domownika. Zależy nam na tym, aby powierzchnia, po której się przemieszczamy, wyglądała czysto i schludnie. Dlatego też regularnie odkurzamy podłogi i pozbywamy się z niej zanieczyszczeń. Aby sprzątanie było jednak proste i szybkie, warto zakupić odpowiedni sprzęt, który ułatwi nam tę czynność. Bez wątpienia w praktycznie każdym domu znajdziemy odkurzacz. Zapewnia nam przede wszystkim komfort związany z brakiem konieczności schylania oraz dokładnym usuwaniem kurzu i różnego rodzaju alergenów, które mają niekorzystny wpływ na nasze zdrowie.

Rodzaje sprzątanych powierzchni

Warto dodać, że nasze domy i mieszkania znacząco różnią się od siebie, dlatego też inny będzie rodzaj sprzątanych przez nas powierzchni. Czasami decydujemy się na położenie dywanu, innym razem wolimy parkiety bądź panele. Dużą popularnością cieszą się także kafle i umieszczone pod nimi ogrzewanie podłogowe. Z niektórych względów niezbyt dobrym wyborem będą roboty sprzątające, dla których problematyczne mogą być różnice poziomów. Co więc wybrać? W ostatnich latach szczególnie popularne stały się odkurzacze bezworkowe.

Jakie zalety ma odkurzacz bezworkowy?

Warto skupić się na głównych zaletach, jakie posiada odkurzacz bezworkowy. To urządzanie stało się popularne nie bez powodu – opróżnianie zbiornika na kurz jest niezwykle proste i zajmuje często znacznie mniej czasu. Zazwyczaj ma też wpływ na nasze zdrowie, ponieważ zanieczyszczenia wysypujemy prosto do kosza, a możemy zrobić to również na zewnątrz, gdzie uchronimy się przed przedostaniem roztoczy z powrotem na podłogę. Jednocześnie widzimy również, co znalazło się w zbiorniku – a zdarza się przecież, że do komory wpadają przedmioty, które nie powinny się tam znaleźć. Możemy wyciągnąć je łatwo i szybko.

Nie musimy martwić się również o głośność pracy urządzenia, bo chociaż pierwsze modele uchodziły za stosunkowo głośne, to aktualnie znajdziemy warianty, które nie zakłócają spokoju innych domowników. Pamiętajmy jednak o regularnej wymianie filtrów.

Ogromną zaletą jest też brak konieczności kupowania worków. Dla wielu klientów jest to źródło dodatkowych oszczędności w domowym budżecie. Nie musimy także wygospodarować osobnej przestrzeni na przechowywanie nowych worków, co jest szczególnie ważne przy niewielkich powierzchniach mieszkalnych.

Odkurzacz bezworkowy – jaki wybrać?

Jeżeli masz już pewność, że to odkurzacz bezworkowy będzie dla Ciebie najlepszym wyborem, warto zastanowić się, który model zakupić. Poszczególne sprzęty różnią się od siebie parametrami, które mają znaczenie dla niektórych klientów. Szeroki wybór odkurzaczy posiada w swojej ofercie firma Electrolux. Znajdziemy tutaj zarówno niezwykle ciche sprzęty, jak i te, które wyróżnia zaskakująca moc. Szczególnie polecane są odkurzane z serii 600.

Idealnym przykładem będzie tutaj odkurzacz bezworkowy 600 EL61H4SW o mocy 550 W, który korzysta z innowacyjnej technologii cyklonicznej. Wyróżnia go także filtracja i wygodna regulacją siły ssania. Oto ergonomiczna konstrukcja, która łączy wysoką wydajność odkurzania z szybkim opróżnianiem pojemnika (możliwym do wykonania w zaledwie dwóch ruchach).

Odkurzacz bezworkowy to układ cyklonowy, dzięki któremu wydajność urządzenia zauważalne jest od początku sprzątania, aż do jego zakończenia. Sprzęt zachowuje do 99% mocy odkurzania po zapełnieniu się zbiornika (przy maksymalnym ustawieniu jego mocy).

Zastosowany filtr Allergy Plus wyłapujący drobne cząstki, ale to, o czym warto również wspomnieć, to fakt, że nadaje się on do prania. Jeszcze jedną, równie ciekawą zaletą jest wspomniana już skuteczna filtracja – sześciostopniowa, która wychwytuje do 99,99% mikrocząstek kurzu większych niż 1 mikrometr. W ten sposób zapewnione nam zostaje czyste, wydmuchiwane przez odkurzacz powietrze.

